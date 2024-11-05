كتائب المجاهدين تقصف قوات الاحتلال في جباليا (فيديو)

بثت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشاهد لما قالت إنها استهداف مقاتليها “تموضعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب جباليا بقذائف الهاون”.

ونشرت الكتائب عبر قناتها على تلغرام مقطعًا مصوَّرًا بعنوان “مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين تموضعًا لقوات العدو الصهيوني في محور التقدم غرب جباليا بقذائف الهاون”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الكتائب وهو يطلق القذائف نحو تجمعات جيش الاحتلال الموجودة غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل وإصابة جنود إسرائيليين وسط مخيم جباليا.

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها “تمكنوا صباح الاثنين من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذائف ‘آر بي جي’ وتاندوم”.

وأضافت “تم إيقاع أفراد تلك القوة بين قتيل وجريح، وذلك قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا”.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها قصفوا قوات العدو الموجودة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 780 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا في غزة ولبنان، من بينهم 368 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بينما أصيب 5261 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا منذ بداية الحرب من ضمنهم 2394 منذ تاريخ اجتياح القطاع.

وتتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع “الفيديو”، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشدَّدة.