“كتيبة طوباس” بسرايا القدس تبث مشاهد لمعاركها مع الاحتلال في الضفة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من المعارك التي نفذها مقاتلوها من “كتيبة طوباس” في الضفة الغربية.

وفي تدوينة لها عبر قناتها على تليغرام، بثت السرايا مقطعًا مصوَّرا، قالت إنه يتضمن “مشاهد من المعارك الضارية التي خاضها أبطال سرايا القدس – كتيبة طوباس بالضفة الغربية”.

وأظهر المقطع مجموعة لقطات لاستهدافات ومعارك متنوعة في جبل جرزيم وبلدة طمون.

واستهدف مقاتلو “كتيبة طوباس” نقاطًا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل جرزيم بالأسلحة الرشاشة، حيث أظهر المقطع 3 من مقاتلي السرايا وهم يطلقون النار الكثيف نحو النقاط العسكرية للاحتلال على الجبل.

كما استهدف مقاتلو السرايا سيارة جيب عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة على مدخل طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأظهر المقطع المصوَّر أيضًا استهداف مقاتلي السرايا لمستوطنة “بكعوت” بالأسلحة الرشاشة شرق بلدة طمون.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل سيارة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية.

وأفادت “وفا” بأن الشهيد الثالث كان على سطح منزل عائلته في البلدة عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، حيث نُقل مصابًا بجروح خطرة إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين، وهناك أُعلِن استشهاده.