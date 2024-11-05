مسلمون في الهند لـ”مودي”: الفلسطينيون أصحاب قضية مثل غاندي ونهرو (فيديو)

في تجمّع حاشد للمسلمين في مدينة دلهي الهندية عبّر زعماء مسلمون عن استيائهم العميق من موقف الحكومة الهندية من الفلسطينيين، داعين رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دعم كفاح الفلسطينيين، ووقف الدعم العسكري لإسرائيل.

دعوة العلماء المسلمين جاءت خلال مؤتمر حاشد نُظم تحت عنوان “إنقاذ الدستور”، أُقيم يوم الأحد، وحضره عدد من العلماء المسلمين البارزين في الهند، لمناقشة عدد من قضايا المسلمين في الهند.

“هل كان غاندي ونهرو إرهابيين؟!”

وفي المؤتمر أعرب العالم البارز أرشد المدني، أستاذ الحديث في دار العلوم ديوبند، إحدى أكبر المؤسسات الإسلامية في الهند، عن استيائه من الموقف الحكومي لبلاده قائلًا “يؤلمنا أن نسمع أن رئيس الوزراء مودي يدعم إسرائيل ويصف الفلسطينيين بالإرهابيين”.

وقال “يبدو أن رئيس الوزراء مودي لا يعرف شيئًا أو لا يرى العالم بوضوح. أقول إنه إذا اعتُبر الفلسطينيون إرهابيين، فإن كسر أغلال العبودية سيكون أيضًا إرهابًا. وفي هذه الحالة، كان غاندي إرهابيًّا، وكان نهرو إرهابيًّا، وكذلك علماؤنا الذين قاتلوا من أجل أرضهم لتحرير الهند”.

كما عبّر مدني عن قلقه من تبني الهند سياسة دعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات بإمكانية استخدام إسرائيل للأسلحة الهندية ضد الفلسطينيين.

“وضّحوا موقفكم الحقيقي”

وأضاف “عندما زرت بعض الدول العربية، أخبرني البعض هناك أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الهندية ضد الفلسطينيين، وأن هناك تورطًا للقوات الهندية. ورغم أنني لم أتمكن من التحقق من صحة هذه الادعاءات، فإنها تجعلني أشعر بقلق وحزن عميقين”.

وفي دعوة صريحة للحكومة، قال المدني “إذا كنتم تؤيدون المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون، فكونوا صادقين وأعلنوا ذلك بوضوح كما تفعل الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل. صرّحوا علانية بأن قواتنا متورطة في هذا الأمر. أما إذا كنتم لا تؤيدون ذلك، فعليكم توضيح موقفكم الحقيقي وإظهار دعمكم لفلسطين بشكل صريح”.