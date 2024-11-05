مفاجأة عشية الانتخابات.. هاريس تطرق أبواب سكان بنسلفانيا لحث الناخبين على التصويت (شاهد)

شاركت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في حملة طرق الأبواب مساء أمس الاثنين في ولاية بنسلفانيا لحث الناخبين على المشاركة في التصويت لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي بدأت اليوم الثلاثاء.

وجابت كامالا برفقة أفراد من حملتها مناطق الطبقة العاملة في ولاية بنسلفانيا، التي تعتبر من أهم الولايات المتأرجحة التي ستحدد نتيجة الانتخابات، خاصة أن بنسلفانيا لها أكبر حصة من الأصوات في المجمع الانتخابي.

مفاجأة على الباب

وظهرت هاريس في مقطع فيديو وهي تطرق باب أحد المنازل في الولاية، حيث بدت الدهشة على صاحبة المنزل عندما وجدت هاريس أمامها، لكنها سرعان ما رحبت هي وزوجها، بالمرشحة الديمقراطية.

VP Harris knocking on doors in Reading, PA. pic.twitter.com/wgCPywq1kb — CSPAN (@cspan) November 5, 2024

كما زارت هاريس بمشاركة حاكم الولاية، جوش شابيرو والنائبة ألكسندريا كورتيز، مقهى من بورتو ريكو، لدعم الجالية اللاتينية بأمريكا، في مدينة ريدنغ بولاية بنسلفانيا، وحيّت رواد المقهى وتحدثت معهم وحثتهم على حماية أصواتهم بالمشاركة.

سباق متقارب

وشددت هاريس في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا قبل ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع، على أن “هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ”.

وعلى الجانب الآخر تعهّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومرشح الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء “بإصلاح” الولايات المتحدة، وذلك في تجمعه الانتخابي الأخير بولاية ميشيغان.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في مدينة غراند رابيدز، هذا آخر تجمع انتخابي لي. هل تصدقون ذلك؟ التجمعات، هذه التجمعات الكبيرة الجميلة. لم يعقد مثلها من قبل. ولن يكون هناك مثلها أبدا، لقد حدث ذلك للتو”.

ومضى ترامب إلى القول “لقد انتشرت (التجمعات) وأعتقد أنها انتشرت لأن بلدنا في ورطة. كما تعلمون.. جو وكامالا أفسداه وأنا سأصلحه”.