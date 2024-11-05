نتنياهو يعلن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والأخير يعلق (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال نتنياهو في خطاب “للأسف، خلال الأشهر الأخيرة تزعزعت الثقة بيني وبين وزير الدفاع غالانت، وتم اكتشاف ثغرات كبيرة، وكانت هذه الثغرات مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء”.

وفي الخطاب، أعلن نتنياهو تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع بعد إقالة غالانت، إضافة إلى تعيين جدعون ساعر وزيرًا للخارجية.

وكان نتنياهو قد ضم ساعر إلى الحكومة قبل أسابيع، من دون إسناد حقيبة له، وسط تكهنات سادت وقتها بأن نتنياهو يمهد لإقالة غالانت وتعيين ساعر بدلًا منه.

من جهته، قال غالانت على منصة إكس “أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة”.

أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فعلق قائلا: “أهنئ رئيس الوزراء على قرار إقالة غالانت وقد أحسن في إزاحته من منصبه”.

بينما وصف بيني غانتس الوزير السابق في الحكومة القرار بأنه “سياسة على حساب الأمن القومي”.