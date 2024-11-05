هاريس: المنافسة محتدمة للغاية وكل صوت مهم.. وحملتها الانتخابية تتحدث عن النتائج النهائية

حثت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في آخر تجمع انتخابي كبير لها، قائلة إن المنافسة محتدمة للغاية.

وخاطبت هاريس أنصارها في بنسلفانيا قبل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، قائلة إن “هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ”.

وأضافت نائبة الرئيس “لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام”، في إشارة إلى منافسها الجمهوري دونالد ترامب دون أن تذكره بالاسم.

وقالت هاريس للحشد الضخم إنها مستعدة لتمثيل الجيل القيادي المقبل في الولايات المتحدة، محافظة بشكل واضح على رسالتها لناخبي الولاية بأن “كل صوت مهم” في الانتخابات المقبلة.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، سعت هاريس إلى التمييز بشكل أكبر بين حملتها وحملة ترامب من خلال عدم ذكر اسمه، والتركيز على التفاؤل والمجتمع.

أهمية بنسلفانيا

واختارت هاريس بنسلفانيا، الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد والأكثر أهمية على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية، لتكون آخر محطاتها الانتخابية في حفل مبهر قدمتها فيه مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري. وتمتلك بنسلفانيا 19 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهي أكثر ولاية بين الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد النتيجة.

وتجري الانتخابات يوم الثلاثاء في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكنّ أكثر من 75 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مسبقا سواء عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، لا سيّما في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم هوية من سيجلس في المكتب البيضاوي في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن الولايات المتأرجحة هي جورجيا ونورث كارولاينا ونيفادا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن.

احتمالات تأخر النتيجة

وأعلنت حملة هاريس، الاثنين، أن صدور النتائج النهائية للانتخابات قد يستغرق “أياما عدة”، محذّرة معسكر ترامب من أيّ محاولة “لنشر الفوضى” عبر التشكيك بنزاهة الانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس، خلال مؤتمر عبر الهاتف إنّ “بطاقات اقتراع جديدة سيستمر فرزها بعد أيام عدة من الانتخابات. حتما هذا ليس دليلا على تزوير، إنّه بكل بساطة طريقة سير الأمور”.

وأضافت “نعتقد أنّ هذا السباق سيكون متقاربا بشكل لا يصدق، مما يعني أنّه من الممكن ألا نعرف نتائج هذه الانتخابات قبل أيام عدّة”.

وأوضحت أنّه فيما يخصّ النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة السبع فستبدأ بالصدور تباعا اعتبارا من “وقت متأخر من ليل” الثلاثاء-الأربعاء، وحتى الثامن أو ربما التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في نيفادا وبنسلفانيا، الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد والأكثر أهمية على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية.