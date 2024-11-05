“هل ننتظر حتى يموت الجميع؟”.. كريم خان يدافع عن طلبه ضرورة اعتقال نتنياهو

دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلبه ضرورة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدًا أنهم ليسوا فوق القانون الدولي.

وقال خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وفي 20 من مايو/أيار الماضي، كشف خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حماس، هم الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار ومحمد الضيف القيادي بكتائب القسام، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة مرتبكة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردًّا على سؤال مراسل دير شبيغل “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه رهينة، فهل كنت تريدني حقًّا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.

وأضاف “لماذا لا يُطبَّق القانون الذي يُطبَّق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معيَّنة من القانون؟”.

وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين دولة.

وردًّا على أسئلة المراسل المتكررة بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس، قال خان “كل الضحايا متساوون، سأُظهِر الاهتمام نفسه والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون”.

الاتهامات بمعاداة السامية

ورفض خان اتهامات المسؤولين الإسرائيليين ضده بمعاداة السامية، قائلًا “هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي”.

وأضاف “هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية. بصراحة، ما يهمني حقًّا هو ما ينتظره الضحايا من القانون، ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم”.

وأشار خان إلى مقتل المدنيين في غزة، قائلًا “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك من 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.

إسرائيل لا تحقق في انتهاكات جيشها

وردًّا على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال عدم حدوث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه أفراده في الأراضي المحتلة.

وتابع “السؤال الحقيقي هو: هل يُطبَّق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.

تهديد المحكمة

ولفت خان إلى تعرُّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.

وأوضح “تردد صدى بعض هذه الاتهامات على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.

والسبت الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا محكمة لاهاي، وطالبوا المشرف على المحكمة الجنائية الدولية “بالتحقيق في الإجراءات غير النظامية وغير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام” في استهداف زعماء إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، 3 جمهوريين هم ليندسي غراهام وجون ثون وجوني إيرنست، و3 ديمقراطيين هم بن كاردين وريتشارد بلومنثال وجون فيترمان، بعثوا برسالة، الجمعة، قالوا فيها إن المدعي العام كريم خان لم يمتثل للقانون في التقدم بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.