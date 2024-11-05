واشنطن.. إجراءات أمنية مشددة استعدادا لنتائج الانتخابات ومخاوف من تكرار هجوم الكابيتول (شاهد)

“لن تتسامح مع العنف من أي نوع”

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن السلطات وضعت سياجا أمنيا حول البيت الأبيض، وغيره من المباني الهامة في العاصمة الأمريكية، خوفا من وقوع اضطرابات اثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية أو بعدها.

وأضافت نيوزويك أن جهاز الخدمة السرية أقام سياجا معدنيا، يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام، حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) ومجمع وزارة الخزانة الأمريكية، ومقر إقامة نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وسيقوم جهاز الخدمة السرية أيضا بحماية المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث سيقوم بتركيب سياج أمني خارج مركز المؤتمرات في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يتواجد ترامب مع حشد من أنصاره يوم الانتخابات.

كما قام عدد من المتاجر والمطاعم في العاصمة الأمريكية بوضع حواجز خشبية على نوافذها خشية وقوع اضطرابات عقب الإعلان عن الفائز بسباق الرئاسة الأمريكية.

مخاوف من تكرار أحداث 2020

تأتي هذه الاجراءات الاستثنائية بعد أربع سنوات تقريبا من قيام أنصار ترامب باقتحام مقر الكابيتول عقب انتخابات الرئاسة عام 2020، التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، ورفض ترامب وأنصاره الاعتراف بنتائجها.

ونقلت نيوزويك عن المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها تعمل عن قرب مع الأجهزة الفدرالية لتأمين الانتخابات، وتنصيب الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الأولوية في جهودهم “لضمان أمن وسلامة سكان المنطقة وزوارها”.

كما نقلت نيوزويك عن رئيسة شرطة العاصمة واشنطن، باميلا سميث، إن الإدارة “لم تحدد أي تهديدات مثبتة بالعنف” خلال الانتخابات الحالية.

وأكدت سميث على أن الشرطة ستسمح بالتظاهر السلمي وفق الدستور، لكنها شددت على أن الشرطة “لن تتسامح مع العنف من أي نوع”.