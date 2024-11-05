يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية من جنوب لبنان مع حديث عن تسوية وشيكة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان، وسط تقييمات باحتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه على خلفية تقدير المسؤولين المشاركين بمفاوضات التسوية مع لبنان بإمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، سحب الجيش الإسرائيلي عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء تدريبات تنشيطية.

ولم تحدد الصحيفة أيا من الألوية سحبت أو عددها، لكن سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن دفع 5 فرق عسكرية (الفرقة تضم لواءين أو أكثر) إلى جنوب لبنان.

واستدركت الصحيفة “من المتوقع أن تستمر العمليات البرية لبضعة أسابيع أخرى، وينتظر الجيش الإسرائيلي قرار المستوى السياسي”.

وادّعت أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، خاصة فيما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق، والتي ستضمن لإسرائيل حرية العمل العسكري في جنوب لبنان في حال فشل آلية تنفيذ وقف إطلاق النار.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم “من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب اتخاذ القرارات في إسرائيل”.

تواصل القتال

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان، أمس الاثنين، إن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وواصلت عدوانها على لبنان.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء “المرحلة المكثفة للغزو البري” في لبنان وإعادة الانتشار، على خلفية المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن الفرقة 36 تواصل القتال في جنوب لبنان، وادّعى أن الجنود صفّوا العديد من المسلحين، وعثروا على أسلحة.

وأضاف في ادعائه “تواصل قوات الفرقة 91 العمل جنوب لبنان، وصفّت مسلحين ودمرت البنى التحتية المعادية، وعثرت على العديد من الوسائل القتالية ودمرتها”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف قتيل وقتيلين و13 ألفا و492 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.