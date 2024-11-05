20 شهيدا إثر مجزرة جديدة في بيت لاهيا ونسف أحياء كاملة بمخيم جباليا (فيديو)

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قصف الاحتلال استهدف منزلا لـ”عائلة الرضيع” مساء أمس الاثنين، عندما كان المنزل ممتلئا بالسكان والنازحين، ويرجح ارتفاع عدد الشهداء نظرا إلى وجود مفقودين تحت الأنقاض.

يأتي ذلك في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من محافظة الشمال خاصة بيت لاهيا وجباليا.

ويشهد شمال غزة عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو 14 شهرا؛ مما أسفر عن أكثر من 43 ألف شهيد وإصابة 102 ألف آخرين.

نزوح جماعي

وأظهرت لقطات مصورة عملية نزوح جماعي صباح اليوم الثلاثاء في بيت لاهيا وسط خشية الآلاف من سكان المنطقة من القصف الإسرائيلي المتواصل.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق لمناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، ويقول الفلسطينيون إن هدف إسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، وتوقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

نسف أحياء بأكملها

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أحياء سكنية بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة بروبوتات متفجرة، وبقيت جثث فلسطينيين عالقة تحت الأنقاض شمال القطاع بسبب منع عمل طواقم الدفاع المدني.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.