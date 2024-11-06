أحدها سقط قرب مطار بن غوريون.. إطلاق 11 صاروخا من لبنان على وسط وشمال إسرائيل (فيديو)

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق 11 صاروخًا من لبنان على وسط وشمال إسرائيل سقط أحدها بالقرب من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وأضافت القناة إنه تم تسجيل تأخير في إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ في منطقة قريبة.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية أثارا لصاروخ في موقف للسيارات.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد 11 صاروخًا أُطلِقت من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في 150 مدينة وبلدة في إسرائيل.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي: ” متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق في شمال ووسط البلاد، فقد عبرت حوالي 10 صواريخ من لبنان، تم اعتراض معظمها، وتم رصد سقوط واحد وسط البلاد.. لا توجد معلومات عن إصابات”.

وكانت صفارات الإنذار دوت أيضا في الجليل الغربي، إلا أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنها دوت نتيجة إنذار خاطئ.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 20 من الأشخاص بكدمات خلال توجههم إلى الملاجئ، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.

قصف قاعدة عسكرية

بدوره أعلن حزب الله اللبناني إنه أطلق صواريخ اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية قرب مطار بن غوريون في إسرائيل.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية”.

ووسَّعت إسرائيل، منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الحرب على قطاع غزة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًّا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالًا عن 3013 شهيدًا و13553 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح.