أول تعليق من حكومة طالبان بعد فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعربت حكومة طالبان في أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن أملها في فتح “فصل جديد” من العلاقات مع الولايات المتحدة إثر انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة، علما بأنه كان قد وقّع اتفاق سلام مع طالبان خلال ولايته الأولى رئيسًا.

وفي تدوينة له على حسابه بمنصة “إكس”، عبّر المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي عن أمله في إحراز “تقدم ملموس بالعلاقات”، مؤكدا أن كابول وواشنطن “تستطيعان فتح فصل جديد في ضوء التفاعل المتبادل”.

وذكّر المتحدث بأن اتفاق الدوحة قد تم توقيعه في ظل إدارة الرئيس ترامب” و”أنهى 20 عاما من الاحتلال”.

كما توقع بلخي أن “يلعب ترامب دورًا بناءً في إنهاء الحرب المستمرة في المنطقة والعالم، خاصة في غزة ولبنان”.

والاثنين الماضي، أكد مساعد المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فترات أن الحركة تريد “علاقات جيدة مع كل أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا”.

وأضاف “مهما كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عليه أن يختار نهجا سياسيا يستند إلى حقائق أفغانستان”.

وفي فبراير/شباط 2020، وقّعت الولايات المتحدة إبان رئاسة الجمهوري ترامب اتفاقا في قطر مهّد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وعادت طالبان إلى السلطة في كابول إثر هذا الانسحاب الذي تم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وواظب الجمهوريون الأمريكيون على انتقاد الانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي من أفغانستان في 2021، الذي تخلله هجوم انتحاري في مطار كابول أودى بحياة 13 جنديا أمريكيا، واستغله ترامب في حملته ضد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.