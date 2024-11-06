ترامب: لن أبدأ عهدي بالحروب.. سأضع حدّا لها (فيديو)

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، عقب إعلانه الفوز في الانتخابات، إنه لن يبدأ ولايته بالحروب، لكنه سيضع حدًّا لها، حسب وصفه.

واحتفل ترامب مع أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، دون انتظار للانتهاء الرسمي لفرز الأصوات معلنًا فوزه، ليعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب “عندنا جيش قوي، ويجدر بنا ألا نستعمله، على مدى 4 سنوات (في إشارة إلى ولايته الأولى) لم يكن عندنا حروب باستثناء هزيمة تنظيم الدولة في فترة قياسية، لكننا لم نشهد أي حرب”.

وأضاف “قالوا إنني سأبدأ حربًا لكنني لن أبدأ حروبًا، سأضع حدًّا للحروب. معًا سوف نحقق المصير الأعظم لشعبنا”.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه حقق “فوزًا سياسيًّا لم تشهده بلادنا من قبل. صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة”، واعدًا بـ”مساعدة البلاد على الشفاء”.

وقال “كان معنا الجميع، عرب أمريكيون، مسلمون أمريكيون، كان ذلك جميلًا، إعادة اصطفاف تاريخية، أعادت توحيد أمريكا من كل الخلفيات حول هدف مشترك”.