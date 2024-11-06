تهديدات بوجود قنابل تعطل مراكز اقتراع أمريكية

تلقت مراكز اقتراع في الولايات المتحدة، الثلاثاء، تهديدات كاذبة بوجود قنابل أرجعتها السلطات إلى عمليات روسية لزعزعة الاستقرار، ما عطّل التصويت لفترة وجيزة في ولاية جورجيا (جنوب شرق) المتأرجحة والهامة في الانتخابات الرئاسية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في بيان إنه “على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن نطاقات بريدية إلكترونية روسية”.

وأكد المكتب أنه “لم يتم اعتبار أي من هذه التهديدات جديا حتى الآن”، من دون أن يحدد الولايات المعنية، ودعا السكان إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى سلطات إنفاذ القانون.

بدوره، أكد مسؤول السلطة الانتخابية في جورجيا براد رافنسبيرغر أنه تم التعرف على مصدر التهديدات الكاذبة بوجود قنابل في ولايته، وهو روسيا.

وأبلغت الشرطة ومسؤولو بلدية فولتون في أتلانتا، المدينة الرئيسية بولاية جورجيا، عن سلسلة من هذه الحوادث أدت إلى إغلاق مراكز اقتراع لفترة وجيزة.

وقالت مديرة الانتخابات والتسجيل في مقاطعة فولتن بولاية جورجيا الأمريكية نادين ويليامز، في مؤتمر صحفي، إنه تم تلقي 5 بلاغات عن وجود قنابل بمراكز اقتراع؛ الأمر الذي أدى إلى إخلاء مؤقت لمركزي اقتراع في المقاطعة لنحو 30 دقيقة. وذكرت ويليامز أنه ثبت أن هذه البلاغات كاذبة.

وأشارت ويليامز إلى أن التصويت عاد بمركزي الاقتراع، لافتة إلى تقديم طلب لتمديد فترة التصويت بهما.

ولم يصدر تعقيب رسمي من روسيا بهذا الخصوص حتى الآن.

وحذّرت السلطات الأمريكية مرارا في الأسابيع الأخيرة من محاولات تضليل يقوم بها “عملاء تأثير روس”، خاصة في ولاية جورجيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، باشر ملايين الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.

ويبدو السباق أكثر تقاربا في الولايات السبع المتأرجحة، حيث تظهر نتائج ​​استطلاعات بأربع ولايات هي نيفادا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا هامشا بسيطا بين المرشحين بنسبة 1% أو أقل.

بينما يتقدم ترامب بنسبة أكبر قليلا في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا، بمتوسط ​​أقل من 3%.

ويحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليعلن الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025.