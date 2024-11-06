حماس تعلق على إعلان فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة “يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة”، وذلك في تعليقها على النتائج التي تُظهر فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية.

وذكر البيان أنه “لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائمًا الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي”.

وأضاف “لقد سلكت الإدارة الأمريكية السابقة مسارًا منحازًا للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسيًّا وعسكريًّا، للمضي في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبّت دورها كشريك كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ”.

وطالبت حماس في بيانها بوقف ما سمّته “الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة”.

وقالت حماس إن “الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالَب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رفضًا للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضًا على الدعم والانحياز للكيان الصهيوني”.

وأضافت أنه “على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.