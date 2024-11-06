دخل الخدمة لأول مرة.. شاهد: قدرات صاروخ “جهاد 2” من ترسانة حزب الله

نشر حزب الله اللبناني تعريفا بصاروخ “جهاد 2” الذي استخدمه مقاتلو الحزب للمرة الأولى، أمس الثلاثاء.

وكان الحزب أعلن في بيان أنه استهدف موقع الرمثا وثكنة معاليه غولاني التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ “جهاد 1″ و”جهاد 2”.

وتضمنت المشاهد مسحًا جويًّا لموقع الرمثا، وتجهيز الصواريخ وإطلاقها على المواقع المستهدفة عبر قاذفات الصواريخ.

وقال الحزب إن صاروخ “جهاد 2” يتميز بالخصائص التالية:

وزن الرأس الحربي: 250 كيلوغراما.

المدى: 20 كيلومترا.

يعمل بالوقود الصلب.

صاروخ أرض-أرض.

صناعة وتطوير المقاومة الإسلامية.

يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الاختراق.

دخل الخدمة بتاريخ 05-11-2024.

وأعلن حزب الله عن سلسلة من العمليات نفذها الثلاثاء، وقال إنه استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس برشقة صاروخية.

وقال الحزب في بيان منفصل إنه استهدف مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا برشقة من الصواريخ النوعية، كما استهدف قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية برشقة صاروخية.

واستهدف الحزب تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات مرغليوت وكريات شمونة ويفتاح ودلتون برشقة صاروخية لكل منها.