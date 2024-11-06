شاهد: حرائق هائلة وإصابات بمستوطنة “أفيفيم” جراء صواريخ حزب الله

اندلعت حرائق عدة في مستوطنة “أفيفيم” شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع عدد من الإصابات بعضها خطرة جراء سقوط الصواريخ على المستوطنة، وتم إجلاء عدد منهم لتلقي العلاج الطبي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقطعا مصورا، أظهر سحبا كثيفة من الدخان الأسود إثر اندلاع الحرائق، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للتعامل مع الحريق والمصابين.

وبوقت سابق، أُطلق نحو 50 صاروخا من لبنان تجاه أفيفيم سقط 10 على الأقل منها في المستوطنة، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “في أعقاب الضربات المباشرة بالصواريخ في مستوطنة أفيفيم، أفاد السكان بأن 12 منزلا ومخزن تبريد، ومستودعات للجرارات لحقت بها أضرار كبيرة”.

وأضافت الصحيفة “اندلعت حرائق في عدة مواقع، وتصاعدت أعمدة من الدخان من سماء أفيفيم، وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن 8 فرق إطفاء تعمل في عدة مناطق حرائق في المنطقة”.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي 5 انفجارات سُمع في تل أبيب الكبرى.

ودوّت صفارات الإنذار في سماء تل أبيب وعشرات البلدات في الجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان، كما سُمعت أصوات اعتراضات لتلك الصواريخ في أجواء تل أبيب.

كما اندلعت حرائق نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقت من لبنان في “إلعاد” بالقرب من تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن (حزب الله) اللبناني أطلق نحو 120 صاروخا عبر الحدود، منذ صباح الأربعاء.

وأعلن (حزب الله) أنه أطلق صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بن غوريون في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط قرب المطار، وقالت سلطات المطار إن العمل مستمر به كالمعتاد.