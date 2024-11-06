شاهد: حزب الله يقصف مقر قيادة لواء إسرائيلي بصواريخ “جهاد 1″ و”جهاد 2”

بث حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مشاهد جديدة من استهدافه مواقع عسكرية داخل إسرائيل.

ونشر الحزب مقطعًا مصورًا قال إنه لاستهداف موقع الرمثا العسكري الإسرائيلي وثكنة معاليه غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصواريخ “جهاد 1” و”جهاد 2″، لافتًا إلى أنه نفذ العملية صباح الثلاثاء.

وتضمنت المشاهد مسحًا جويًّا لموقع الرمثا، وتجهيز الصواريخ وإطلاقها على المواقع المستهدفة عبر قاذفات الصواريخ.

وأعلن حزب الله عن سلسلة من العمليات نفذها الثلاثاء، وقال إنه استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس برشقة صاروخية.

وقال الحزب في بيان منفصل إنه استهدف مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا برشقة من الصواريخ النوعية، كما استهدف قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية برشقة صاروخية.

واستهدف الحزب تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات مرغليوت وكريات شمونة ويفتاح ودلتون، برشقة صاروخية لكل منها.

وبدأ جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية على لبنان منذ 23 من سبتمبر/أيلول، كما بدأ جيش الاحتلال في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية برية في جنوبي لبنان. في المقابل، يتصدى حزب الله اللبناني لمحاولات التوغل الإسرائيلية، كما يقصف مستوطنات ومواقع عسكرية داخل إسرائيل.