شاهد: لحظة انقلاب دبابة ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان

انقلبت دبابة “ميركافا” إسرائيلية من طراز 4 التابعة للواء 188 مساء الثلاثاء في جنوب لبنان، أثناء عودتها إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن جنديا أصيب بجروح طفيفة، فيما أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الحادث.

ووثق الحادث بكاميرا إحدى الدبابات الأخرى في القافلة، حيث أظهرت اللقطات انحراف الدبابة عن مسارها، ما أدى إلى انزلاقها وانقلابها 180 درجة، حيث أصبحت جنازير الدبابة في الأعلى وسقف الدبابة في الأسفل.

ونقلت الهيئة عن السائق في التحقيق الأولي قوله إنه شعر بعدم قدرته على التحكم في جنازير الدبابة على المسار.

وتم نقل الجندي المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، بينما تم سحب الدبابة وإعادتها إلى إسرائيل خلال الليل.

وأشارت نتائج التحقيق الأولية للجيش إلى تعقيد سير الدبابات الإسرائيلية في جنوب لبنان بسبب تضاريس المنطقة، حيث تشمل الطرق منحدرات شديدة وفي بعض الأحيان يتم السير ليلاً دون إضاءة الأضواء تحسبًا لإطلاق نار من مقاومي حزب الله.

وذكر التحقيق ضرورة النظر في استخدام أضواء الدبابة، لأن القيادة في الظلام قد تكون أكثر خطورة.