عملية دهس قرب رام الله.. إصابة إسرائيليَّين وإطلاق النار على المُنفذ (فيديو)

عملية دهس قرب رام الله.. إصابة إسرائيليَّين وإطلاق النار على المُنفذ (فيديو)
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش استهدفت مسلحًا أطلق النار على مستوطنة شيلو شمال رام الله في الضفة الغربية، على حد قولها.
وفي بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، قال إنه تلقى بلاغًا عن عملية دهس عند مدخل مستوطنة “شيلو”، وأصيب إسرائيليان بجروح، بينما جرى إطلاق النار على المُنفذ، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
הפיגוע בצומת שילה: המחבל דרס, ניסה לדקור – ונורה, שני ישראלים נפצעו קל מאוד | לעדכונים שוטפים >>> https://t.co/CZQAbYjlm6@ItayBlumental @moyshis https://t.co/ZqhDbXvlxo pic.twitter.com/p9Zk9i9rJO
— כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2024
وزعمت تقارير إسرائيلية أن “فدائيًّا” حاول تنفيذ عملية دهس، ثم خرج من سيارته وحاول طعن إسرائيليَّين قبل إطلاق النار عليه من قِبل مستوطن مسلح.
وذكرت “نجمة داود الحمراء” أن طواقمها قدّمت العلاج للمصابين، ووصفت حالتهما بأنها “طفيفة وكانا بوعيهما”.