غالانت: هذه أسباب إقالتي من الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت إن قرار إقالته من الحكومة الإسرائيلية صدر بسبب الخلاف على 3 قضايا.

وأضاف غالانت، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته، أن هذه القضايا تتمثل في قانون التجنيد وإعادة الأسرى وإنشاء لجنة تحقيق رسمية فيما جرى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار غالانت إلى أن “كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش”، في إشارة إلى رفضه قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد، مضيفًا “لا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد”.

أما القضية الثانية، وفقًا لغالانت، فهي ضرورة العمل بأسرع ما يمكن على إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، داعيًا إلى تقديم تنازلات “بعضها مؤلم”، حسب تعبيره، من أجل إطلاق سراحهم.

وتحدَّث غالانت عن القضية الثالثة، وهي “استخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي فيما حدث”، في إشارة إلى التقصير الأمني والإخفاق الاستخباري والفشل العسكري الذي وقعت فيه المؤسسات الإسرائيلية، وأدى إلى معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وكان نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء، إقالة غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع، إضافة إلى تعيين جدعون ساعر وزيرًا للخارجية.

وقال نتنياهو في خطاب “للأسف، خلال الأشهر الأخيرة تزعزعت الثقة بيني وبين وزير الدفاع غالانت، وتم اكتشاف ثغرات كبيرة، وكانت هذه الثغرات مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء”.

وأثار قرار إقالة غالانت احتجاجات تطالب بإقالة نتنياهو.