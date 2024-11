قادة دوليون يهنئون ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

انهالت التهاني على المرشح الجمهوري دونالد ترامب فور إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأرسل عدد من زعماء العالم رسائل تهنئة للرئيس الجديد المرتقب للولايات المتحدة.

أمير قطر

هنأ أمير قطر ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال على منصة إكس إنه يتطلع إلى العمل معه مرة أخرى “لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

Congratulations to President-Elect Donald Trump on winning the U.S. presidential election. I wish you all the best during your term and look forward to working together again to strengthen our strategic relationship and partnership, and to advancing our shared efforts in… — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 6, 2024

الرئيس الفرنسي

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترامب، قائلًا إنه “مستعد للعمل معًا كما تمكّنا من فعله لمدة 4 سنوات” خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري.

وفي منشور على منصة إكس، قال ماكرون متوجهًا إلى ترامب الذي بات على أبواب البيت الأبيض “بقناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار”.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

رئيسة وزراء إيطاليا

قدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني في منشور على منصة إكس “أحر التهاني لترامب”، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما “تحالف لا يتزعزع”.

وأضافت “نتمتع برابطة استراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر”.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

رئيس الوزراء البريطاني

هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ترامب، وكتب على إكس “أتطلع إلى العمل معكم في السنوات المقبلة. أعلم أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبَي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة”.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

حلف قوي

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ترامب، مؤكدًا أن عودته إلى السلطة ستساعد في إبقاء الحلف “قويًّا”.

وقال روته في بيان “قيادته ستكون أساسية لإبقاء تحالفنا قويًّا”، مضيفا “أتطلع إلى العمل معه مجددًا لتعزيز السلام من خلال حلف شمال الأطلسي”.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

رئيس وزراء إثيوبيا

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ترامب، وقال إنه يتطلع إلى التعاون المشترك.

وكتب أبي على منصة إكس “تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات وعودته. أتطلع إلى العمل معًا من أجل تعزيز العلاقات على نحو أكبر بين البلدين خلال فترة رئاسته”.

Congratulations to President Donald Trump (@realDonaldTrump) on your election victory and comeback. I look forward to working together to further strengthen the relationship between our two countries during your term. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 6, 2024

أعظم عودة في التاريخ

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه دونالد ترامب، معتبرًا أنها “أعظم عودة في التاريخ” وبداية جديدة للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو “تهانينا على أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح أمريكا بداية جديدة وتُعَد تجديدًا قويًّا لالتزامها بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا”، مؤكدًا “هذا انتصار كبير.

فوز باهر

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على فوزه “الباهر”.

وقال على منصة إكس “أقدّر التزام الرئيس ترامب بنهج ‘تحقيق السلام باستخدام القوة’ في الشؤون العالمية. هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل إحلال السلام العادل في أوكرانيا أقرب من الناحية العملية”.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

ضربة لأوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية ربما سيكون نبأ سيئًا لأوكرانيا، مضيفًا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب.

وقال ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير، في منشور على تليغرام “لدى ترامب سمة مفيدة بالنسبة لنا، بصفته رجل أعمال حتى النخاع، فإنه يمقت بشدة إنفاق الأموال على المتسلقين والحلفاء الأغبياء وعلى المشروعات الخيرية غير الفعالة وعلى المنظمات الدولية الجشعة”.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تندرج تحت فئة الجهات التي من المستبعد أن يرغب ترامب في إنفاق الكثير عليها.

فوز تاريخي

كان دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الأربعاء، تحقيقه فوزًا تاريخيًّا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال في خطاب الفوز “حصلنا على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”.

وتعهد ترامب بالقول “سأجعل أمريكا عظيمة مجددًا، وسنصحح وضع حدودنا”.

ووصف فوزه بولاية رئاسية جديدة بأنه انتصار تاريخي وسياسي لم تر الولايات المتحدة مثيلًا له من قبل.