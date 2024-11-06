لحظة تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين واستشهاد المنفذ (فيديو)

أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح، اليوم الأربعاء، وسط الضفة الغربية المحتلة في حادثة دهس، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدها أنه قتل فلسطينيا عند مفترق (مستوطنة) شيلو.

وأظهرت صور “كاميرات” المراقبة سيارة بيضاء تصدم 2 من المستوطنين، قبل أن يفر السائق وتقوم قوات الاحتلال بملاحقته وقتله.

وبوقت سابق أفادت نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية)، في منشور على منصة “إكس”، إنها تلقت بلاغا من منطقة القدس يؤكد إصابة مستوطنين بحادث دهس عند مفترق شيلو وسط الضفة الغربية.

وأضافت “قام المسعفون بتقديم العلاج الطبي لشابين، أعمارهما حوالي 20 عاما، وإصابتهما خفيفة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة الاتصال الرسمية مع إسرائيل)، باستشهاد الشاب حارث عبد الله جبارة من بلدة دير الغصون (شمال طولكرم) برصاص الاحتلال، قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله، بزعم تنفيذ عملية دهس.

وباستشهاد جبارة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 776 شهيدا، بينهم 167 طفلا.