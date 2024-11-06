“لن تستطيعوا إعادتهم”.. حزب الله يتوعد قادة الاحتلال بصوت حسن نصر الله (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الأربعاء، موجها إلى جيش الاحتلال وقادة إسرائيل، يحمل عنوان “لن تستطيعوا إعادتهم”، في إشارة إلى المستوطنين الإسرائيليين سكان شمالي إسرائيل.

وأظهر “الفيديو” عملية مسح (حزب الله) لكامل خريطة المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود الجنوبية اللبنانية.

وأظهرت المشاهد لقطات متنوعة من الاستهدافات المتكررة لهذه المستوطنات بالصواريخ، واندلاع حرائق عدة فيها منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واختتم “الفيديو” بصوت الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو يهدد قادة الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال غالانت، بالقول: “نحن قبلنا التحدي منذ 8 أكتوبر واليوم نقبله، وأقول للعدو ولكيان العدو، لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال ولن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى الشمال وافعلوا ما شئتم، وهذا تحد كبير بيننا وبينكم، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان”.