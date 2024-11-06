مظاهرات واسعة وانتقادات حادة.. عاصفة من ردود الفعل في إسرائيل بعد إقالة غالانت (فيديو)

أثارت إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، الثلاثاء، بشكل مفاجئ، جدلًا واسعًا في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه قرر إقالة غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلًا منه، على أن يتولى رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر حقيبة الخارجية.

وتباينت ردود الفعل في إسرائيل على إقالة غالانت، وبينما وجهت المعارضة انتقادات لاذعة لنتنياهو ودعت إلى المظاهرات، أشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقرار.

وتظاهر إسرائيليون معارضون في شارع غزة بالقدس المحتلة أمام منزل نتنياهو.

كما احتشد محتجون في شارع أيالون بتل أبيب رفضًا للقرار، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مواجهات اندلعت بين المحتجين والشرطة.

“قرار جنوني”

وفسرت هيئة البث الإسرائيلية القرار بأنه “خطوة من نتنياهو تهدف إلى توجيه رسالة تهديد لمن يقف في طريقه. أنا مستعد للذهاب بعيدًا”.

بدوره، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار نتنياهو بأنه “جنوني”، وقال “إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني، ونتنياهو يبيع أمن إسرائيل وجنود الجيش من أجل بقائه السياسي”.

وعلَّق رئيس الأركان وعضو مجلس الحرب سابقًا آيزنكوت، قائلًا “إقالة وزير الدفاع خلال أطول وأصعب حرب في تاريخ إسرائيل هو قرار فاقد للمسؤولية”.

أما رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، فرأى أنها “خطوة غير مسبوقة”، وقال إنها “تهدد أمن الدولة من أجل بقاء رأسها”، وأبدى باراك تخوفه من أن هذه الخطوة تُعَد تمهيدًا لإقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية، إضافة إلى “موت المختطفين وإغلاق التحقيقات”.

ورأى الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس أن إقالة غالانت “سياسة على حساب أمن الدولة”.

“جمهورية الموز”

ورأت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن إقالة غالانت جاءت استمرارًا لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة الأسرى.

وانتقد زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” ليبرمان القرار، قائلًا “هذه جمهورية موز، فبدلًا من القلق بشأن أمن الدولة، قرر رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع من أجل مصالحه السياسية”، وتابع “إذا كان جائزًا تغيير وزير الدفاع في خضم الحرب، فمن الممكن أيضًا تغيير رئيس الوزراء”.

ودعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان رؤساء الجامعات والكليات ومسؤولي القطاع الاقتصادي إلى الإضراب، والإسرائيليين للخروج إلى الشوارع.

ومشيدًا بقرار نتنياهو، قال إيتمار بن غفير “أهنئ رئيس الوزراء على قرار إقالة غالانت، لقد أحسن بإزاحته من منصبه”.