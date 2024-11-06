مقاتل من حزب الله يوجه رسالة لنعيم قاسم خلال تنفيذ عملية ضد إسرائيل (فيديو)

قصف حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، مدينة نهاريا شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وبث الحزب مشاهد مصورة توثق لحظة إطلاق الصواريخ، التي تضمنت رسالة من أحد المقاتلين للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

وبينما حمل أحد المقاتلين صورة للأمين العام الراحل حسن نصر الله، وجه الآخر الرسالة، وقال “من تراب الجنوب المقاوم، نهدي السلام إلى أميننا العام الشيخ نعيم قاسم، ونقول له السلاح موجود وكثير، وهو مرقّم، والصواريخ موجهة بانتظار أوامر قيادة المقاومة الإسلامية”.

وتحدث المقاتل عن استعداد مقاتلي حزب الله لصد العدوان الإسرائيلي مهما طالت الحرب، وقال “لا يرهبنا لا عدو إسرائيلي ولا طاغوت الأمريكي، حتى لو استمرت الحرب 40 عامًا لا أحد في هذا العالم يستطيع أن يلوي ذراع رجال حزب الله”.

وأضاف موجهًا رسالة لإسرائيل “كيدوا كيدكم، واسعوا سعيكم، واجمعوا شملكم، سوف ندق معاقلكم، وسنأخذ إسرائيل إلى الهاوية بأيدي رجال حزب الله”.

وتابع “أهداف الاحتلال العسكرية نفدت بينما أهدافنا وصواريخنا ما زالت كثيرة وخياراتنا كثيرة وبيننا وبينهم الليالي والميدان”.

وتضمنت مشاهد العملية صواريخ حزب الله وهي في سماء إسرائيل بينما تحاول القبة الحديدية اعتراضها.

ونفذ حزب الله، الثلاثاء، 14 عملية ضد إسرائيل، تضمنت استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، من بينهما عمليات بالمسيرات الانتحارية وأخرى برشقات صاروخية، وتصدى للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوبي لبنان.