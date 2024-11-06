هيئة البث الإسرائيلية: خرق أمني في قاعدة عسكرية شمال غزة.. ماذا حدث؟

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء، عن خرق أمني جديد في قاعدة زيكيم العسكرية على الحدود الشمالية من قطاع غزة، هو الثاني خلال 6 أشهر.

وقالت الهيئة إن رجلًا يرتدي ملابس مدنية دخل قاعدة زيكيم قرب عسقلان دون عوائق، ومر عبر بوابة القاعدة التي كانت مفتوحة على مصراعيها دون أي حراسة، وقام بتصوير الواقعة.

ونقلت عن الرجل دون كشف هويته “لم يسألني أحد مَن أنا أو ماذا أفعل هنا. توجهت إلى الضباط والجنود، وسألتهم: لماذا لا توجد أي حراسة؟ ولم أتلق إجابة”.

وردًّا على طلب هيئة البث، علَّق متحدث الجيش دانيال هاغاري على الواقعة بأنها قيد التحقيق، وسيتم التعامل معها في أقرب وقت ممكن.

وفي مايو/أيار الماضي، تم تصوير والد جندي إسرائيلي وهو يحمل سلاحًا ويتجول بحرية داخل قاعدة زيكيم، بعدما اخترق بوابتها بسهولة دون أن يوقفه أحد.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إن الحديث يدور عن حادث خطير، وسيتم تعلُّم الدروس منه.

وقاعدة زيكيم كانت مسرحًا لمواجهات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بين نحو 50 من مقاتلي حركة حماس تسللوا إليها من غزة عبر البحر وبين الجنود في القاعدة.

وقُتل في تلك المواجهات 7 جنود إسرائيليين وأصيب مثلهم، وفق هيئة البث.

وفي السابع من أكتوبر 2023، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين.