مقتل 5 وإصابة 16 من قوات الاحتلال خلال معركة بجنوب لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل 5 من ضباطه وجنوده وإصابة 16 آخرين في معارك بجنوب لبنان في الأسابيع القليلة الماضية دون أن يحدد التاريخ.

وأوضح الجيش أنه خلال اجتياح بري في جنوب لبنان، ومع تحديد موقع بنية تحتية لـ(حزب الله) اللبناني، اقتحمت القوات الإسرائيلية الموقع واشتبكت مع عدد من المقاتلين اللبنانيين كانوا متمركزين في أحد المباني.

وأكد الجيش أن 5 من مقاتلي لواء نحال الشمالي (228) قتلوا خلال العملية، وبث مشاهد من “كاميرا” الجنود خلال هذه العملية.

איתור אמצעי לחימה, וחיסול מחבלים בקרבות פנים אל פנים: תיעוד מהקרב והחילוץ ההירואי בו נפלו חמישה לוחמי מילואים מחטיבת ׳הנח״ל הצפונית׳ (228) לכל הפרטים👇https://t.co/SjaeXc7z5O pic.twitter.com/TUModh7I8l — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 7, 2024

وقال إن القتلى هم: اللواء (احتياط) شاؤول مويال، النقيب (احتياط) الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، الرقيب أول (احتياط) جلعاد المالح، النقيب (احتياط) عميت حيوت، الرائد (احتياط) إلياف عمرام أبيتبول.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع “الفيديو”، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.