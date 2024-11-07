شاهد: أول خطاب من بايدن بعد فوز ترامب بالرئاسة

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بانتقال سلمي للسلطة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.

وشدد بايدن، في أول خطاب له بعد فوز ترامب، على ضرورة “خفض” التوترات السياسية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه تحدث مع ترامب، وأكد له بأن إدارته ستعمل مع فريق ترامب من أجل تسهيل انتقال السلطة.

وأضاف بايدن “لا يمكنكم أن تحبوا بلدكم فقط حينما تفوزون، لا يمكنكم أن تحبوا جيرانكم فقط إذا كنتم على وفاق، ومن الأمور التي نأمل أن نتمكن من القيام بها، بغض النظر عمن منحتم صوتكم له، هو ألا ننظر لبعضنا كخصوم، بل كرفاق أمريكيين، هدئوا الأجواء”.

وتابع “آمل أيضا أن نكف عن التساؤل بشأن نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي”.

وأعلن ترامب، صباح أمس الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة إضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.