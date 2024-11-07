شاهد: لحظة سقوط صاروخ في مستوطنة شمالي حيفا

اندلعت حرائق، اليوم الخميس، في حيفا شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط أحد الصواريخ في كريات يام شمالي حيفا.

كما أظهرت مشاهد أخرى اندلاع حريق في إحدى السيارات فيما أصيب أحد المباني، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأطلقت صافرات الإنذار شمال حيفا، ورصد جيش الاحتلال عبور 30 صاروخًا من لبنان تجاه منطقتي حيفا والخليج.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، برشقة صاروخية.

وفي حيفا أيضًا، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة “إلياكيم” جنوبي المدينة، وذلك برشقة صاروخية نوعية.