كمائن وإسقاط مسيّرات وتفجير آليات.. أبرز عمليات المقاومة في غزة بعد 13 شهرا على الحرب (فيديو)

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة التصدي لقوات الاحتلال التي تشن عدوانًا جويًا وبريًا وبحريًا على القطاع المحاصر منذ نحو 13 شهرا.

وفيما يلي أبرز عمليات المقاومة خلال يوم الخميس:

القسام

في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط الدوار الغربي “حارة الخزان” في بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت القسام، اليوم الخميس، تمكن مقاتليها من تفجير عبوة “رعدية” في قوة إسرائيلية راجلة بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأكدت إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

ألوية الناصر صلاح الدين

بثت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مشاهد قالت إنها لاستيلاء مقاتليها، اليوم الخميس، على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقال مقاتل من ألوية الناصر صلاح الدين “نعلم ما قامت به تلك المسيرة من جمع معلومات هامة، وإننا علي أتم جهوزية للتعامل معها”.

قوات عمر القاسم

من جانبها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصف مستوطنة “نتيف عتسراه” برشقة صاروخية، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني.

سرايا القدس

وفي الضفة الغربية المحتلة، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسيرة أسقطتها وسيطرت عليها “كتيبة جنين” خلال الاشتباكات في مدينة جنين.

شهداء الأقصى

تصدى مقاتلوا كتائب شهداء الأقصى “مجموعه الشهيد أمجد الفاخوري” لمستوطنين اعتدوا على ممتلكات فلسطينيين في محور المحجر بطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

كما بثت كتائب شهداء الأقصى، لواء العامودي، مشاهد قالت إنها لتفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ناسفة في كمين معد مسبقًا، والاشتباك مع أفرادها في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.