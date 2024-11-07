3 شهداء وإصابة 4 من قوات اليونيفيل باستهداف سيارة في صيدا (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن لبنانيَّين استشهدا وأصيب 4 من قوات اليونيفيل جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في صيدا بجنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن 3 أشخاص استشهدوا وجرح رابع جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند جسر الأولي قرب مدينة صيدا.

وذكرت الوكالة أن إصابات طفيفة طالت عناصر من قوات اليونيفيل في لبنان أثناء مرور آلياتهم بالقرب من السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة أن عناصر الدفاع المدني عملت على سحب شهيدين جراء استهداف السيارة بالقرب من حاجز الأولي، بينما عملت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية على سحب شهيد ثالث ونقل جريح.

وأفادت بأنه جرى نقل الشهداء إلى مستشفى صيدا الحكومي والجريح إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت امرأة قد استشهدت اليوم الخميس بغارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة أثناء سلوكها طريقا دوليا يربط بيروت بمنطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وفي وقت سابق، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنّ “مسيّرة معادية استهدفت سيّارة على طريق عاريا باتجاه الجمهور”، مضيفة أنه تم قطع الطريق الدولي الذي يمر في بلدة عاريا ويشكّل المدخل الرئيس إلى بيروت من جهة الشرق”.