أردوغان: نأمل تنفيذ ترامب وعوده الانتخابية المتعلقة بغزة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ وعوده بوقف حروب إسرائيل في الشرق الأوسط.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة “قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات التي بدأتها إسرائيل ونريد أن يتم الوفاء بها وقول كفى لإسرائيل”، مضيفًا أنه سيواصل محادثاته مع ترامب في الفترة الجديدة بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.

وأردف “عملنا مع السيد ترامب في فترة رئاسته السابقة رغم التباينات في الرأي أحيانا، إلا أن الشراكة النموذجية بين بلدينا لا تقبل النقاش”.

وقال الرئيس أردوغان إن “رئاسة ترامب للولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير في التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط”.

واعتبر أردوغان أن قطع ترامب إمدادات الأسلحة الأمريكية عن إسرائيل سيكون “بداية جيدة”، مضيفًا “الاستمرار في سياسات إدارة بايدن (في عهد ترامب) سيعمق استعصاء الحل في المنطقة ويوسع الصراع، ونحن لا نريد ذلك أبدا”.

وأول أمس الأربعاء، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتسلم زمام السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، ويبدأ تنفيذ وعوده الانتخابية، التي كان من بينها وقف الحروب في الشرق الأوسط.

وتشن إسرائيل عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة منذ أكثر من عام، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، كما نفذت عمليات برية وجوية مكثفة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على شمال قطاع غزة وشددت عليه الحصار؛ مما تسبب في استشهاد وإصابة المئات.