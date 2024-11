اشتباكات أمستردام.. نتنياهو يوجه طلبا للموساد ودعوة إلى يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل (فيديو)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس الموساد بإعداد خطة عمل لتجنب أعمال العنف خلال الأحداث الرياضية، غداة مواجهات في أمستردام على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس الهولندي.

وقال نتنياهو إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام، “لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد”.

وبوقت سابق، هبطت أول طائرة في مطار بن غوريون تقل إسرائيليين تم إجلاؤهم من هولندا، إثر اشتباكات في العاصمة أمستردام على خلفية شغب مشجعي فريق “مكابي تل أبيب”، أمس الخميس.

وأضاف نتنياهو “تحدثت مع رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف وأخبرته بأن ما حدث هو أمر خطير ومعاد للسامية”.

وتابع “طلبت من سخوف تعزيز أمن اليهود في هولندا وضمان سلامة الإسرائيليين هناك”.

وأشار نتنياهو إلى أن “حكومته تجهز نفسها لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى لفرقنا في أوروبا”.

وشدد على أن مهمتهم هي إتاحة المجال لمن يريد العودة إلى البلاد بعد أحداث أمستردام.

في السياق، حظرت إسرائيل سفر جنودها إلى هولندا، وقالت هيئة البث الرسمية “وفقا لتقييم الوضع، تقرر حظر الرحلات الجوية إلى هولندا لجميع ضباط الجيش الإسرائيلي حتى إشعار آخر”.

والخميس، اعتقلت الشرطة الهولندية 62 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق “مكابي تل أبيب” ضد العرب.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام.

واظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن توترا تصاعد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومتضامنين مع فلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على إحدى المباني وتمزيقه واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وأظهرت مقاطع فيديو، عددا من مشجعي الفريق الإسرائيلي، يرددون شعارات بالعبرية “اقضوا على العرب! سننتصر”.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان “نتابع برعب هذا الصباح الصور ومقاطع الفيديو الصادمة التي كنا نأمل بألا نراها مجددا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف “بوغروم معادٍ للسامية يحصل ضد مشجعي مكابي تل أبيب المواطنين الإسرائيليين في قلب أمستردام”. وتستخدم هذه العبارة للإشارة الى الاعتداءات التي تعرض لها اليهود في ظل الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر، وباتت تعتمد للإشارة إلى تعرضهم لاعتداءات ممنهجة.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان اليهود في أوروبا للهجرة إلى إسرائيل.

I urge the Jews of Europe not to wait, as many did on the eve of the Holocaust. Leave everything and come home to Israel.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 8, 2024