بعد استهداف قاعدة إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي.. الحوثيون يبثون مشاهد إسقاط طائرة أمريكية (فيديو)

بث الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا، لما قالوا إنه “إسقاط طائرة أمريكية من طراز (إم. كيو-9) في أجواء محافظة الجوف اليمنية.

وفي تدوينة لها عبر منصة (إكس)، بثت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، مقطع فيديو مصحوبا بعنوان “مشاهد إسقاط طائرة (MQ-9) الأمريكية أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء اليتمة بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

وأظهرت المشاهد لقطات من لحظة إسقاط الطائرة وتجمع بعض الأشخاص حول حطامها بعد احتراقها وانفجارها على الأرض.

استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ “فرط صوتي”

وبوقت سابق اليوم، قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في العاصمة صنعاء، إن الجماعة استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية بجنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز (فلسطين 2).

ونيفاتيم، قاعدة جوية ومطار عسكري بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وفجر الجمعة، دوت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت وشمال إيلات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن على المنطقة الجنوبية، بعد دوي صفارات الإنذار، فيما أكدت جماعة الحوثي استهدافها قاعدة نيفاتيم.

وأضاف في بيان “بخصوص الإنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات فالحديث عن اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن”.

المصالح الأمريكية “تحت رحمة صواريخنا”

في السياق، حذرت جماعة الحوثي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من أي تصعيد ضد اليمن تحت رئاسته.

وخلال مظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي مخاطبا ترامب “أنت تعرف الشعب اليمني وستعرفه اليوم أكثر.. المصالح الأمريكية في المنطقة لا زالت تحت رحمة نيران صواريخنا وطائراتنا”.

وأضاف أن “أي تحرك أمريكي لن يضر الشعب اليمني الذي يزداد قوة، وعملياته تزداد وتتصاعد، ويستمر هذا الشعب في الجهاد في سبيل الله”.

وتابع “تحرك ترامب في استمرار العدوان وتصعيده أكثر مما هو اليوم لن يضرنا، لأننا على الحق وأنتم على الباطل”.

وأكد الحوثي “نحن عندما وقفنا إلى جانب غزة، وقفنا ضد الإرهاب الأمريكي واليهودي والبريطاني والأوروبي الذي أتى لتجميع وحصار أبناء غزة، وارتكاب الجرائم ضدهم”.

وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.