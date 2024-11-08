حُرم من إلقاء نظرة الوداع على ابنه الشهيد.. نازحة من غزة تروي لحظات مؤثرة (فيديو)

بكت نازحة فلسطينية وهي تروي للجزيرة مباشر، لحظات مؤثرة عاشتها أسرتها خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة.

وقالت النازحة “الحرب مرت علينا بأشياء كثير صعبة، لكن كان أكثر اللحظات صعوبة هو فقدان أخي (استشهاده)، كان عنده بنت عمرها أسبوعين وولد عمره سنة ونص”.

وأضافت “كلما ذهبت لزيارتهم، لا أستطيع أن أنظر في وجوههم، ينكسر قلبي، خاصة البنت الصغيرة التي حتى لم تنطق بابا ولا مرة، ولا مرة استطاع حملها قبل أن يستشهد”.

وتابعت النازحة من مدينة غزة إلى خان يونس “لم أستطع رؤية أبي منذ أكثر من عام، أخي مات وكُفّن وأبي لم يتمكن من القدوم، كان يعرف أن ابنه ينازع الحياة، لكنه لم يستطع اللحاق به ورؤيته في لحظاته الأخيرة”.

وتشنّ إسرائيل عدوانًا مدمّرًا على قطاع غزة منذ أكثر من عام، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، كما نفذت عمليات برية وجوية مكثفة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على شمال قطاع غزة، وشدّدت عليه الحصار؛ مما تسبب في استشهاد وإصابة المئات.