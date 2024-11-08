حزب الله يقصف قاعدة بحرية ومطارا عسكريا في إسرائيل بصواريخ نوعية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية، وقاعدة ومطار “رامات ديفيد” الإسرائيليين في مدينة حيفا برشقات صاروخية نوعية.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف صباح اليوم الجمعة قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين في الساحل الشمالي شمال غرب حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

وفي بيان آخر أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

قصف قوة مشاة وجرافة

وأعلن الحزب استهداف جرافة عسكرية وقوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم شمال بلدة كفركلا، بصاروخ موجه؛ مما أدى إلى تدميرها وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، وفقًا للبيان.

وفي جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بجنوب لبنان، قصف الحزب تجمعًا لقوات الاحتلال بقذائف المدفعية، كما قصف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية.

صواريخ حزب الله في سماء إسرائيل

وصباح الجمعة، دوّت صافرات في عدة مناطق من شمال إسرائيل، ووثق إسرائيليون عبور العديد من الصواريخ من لبنان إلى سماء إسرائيل وتصدِّي القبة الحديدية لها.

وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول حملة جوية على مناطق واسعة من لبنان، خاصة الجنوب، كما شنت اجتياحًا بريًّا في 30 من الشهر نفسه.

في المقابل، يعلن حزب الله يوميًّا عددًا من العمليات ضد الاحتلال، من بينها قصف مستوطنات ومواقع عسكرية داخل إسرائيل وإسقاط مسيّرات في سماء لبنان، إضافة إلى التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب.