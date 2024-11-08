شاهد: القسام تفجر عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية بشمال غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط منطقة الخزندار بمدينة غزة شمالي القطاع.

وتضمنت المشاهد تجهيز مقاتلي القسام لعبوة “شواظ” شديدة الانفجار وإخفائها في طريق بالمنطقة.

وظهرت في بداية المشهد جرافة إسرائيلية تجر آلية إسرائيلية سبق أن دمرتها المقاومة، وخلفهما دبابة إسرائيلية للحماية، ليقوم مقاتلو القسام بتفجير العبوة في الدبابة فور عبورها فوق العبوة.

وفي سياق متصل، أعلنت القسام إيقاع آلية إسرائيلية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وأكدت إيقاع إصابات بين طاقهما.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر، جوًّا وبرًّا وبحرًا، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف مستوطنات إسرائيلية.