شاهد: جندي إسرائيلي يحتفل بفوز ترامب بإطلاق النار على منازل الأهالي في غزة

أطلق جندي إسرائيلي النيران بشكل عشوائي على منازل الأهالي في قطاع غزة احتفالًا بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجندي الإسرائيلي، في مقطع “فيديو”، قبل أن يشرع في إطلاق النيران بكثافة “هذا بمناسبة رئاسة دونالد ترامب حفظ الله أمريكا وحفظ الله إسرائيل”.

وأعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة إضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.

وخلال فترة ولايته الأولى، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، كما انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي كبير، عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

