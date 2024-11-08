شاهد: وصول مشجعي فريق مكابي الإسرائيلي إلى تل أبيب بعد إجلاؤهم من أمستردام

هبطت أول طائرة في مطار بن غوريون، اليوم الجمعة، تقل إسرائيليين تم إجلاؤهم من هولندا، إثر اشتباكات في العاصمة أمستردام على خلفية شغب مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم خلال مباراته مع أياكس أمستردام.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الطيران الإسرائيلية ليزا دفير إن أول طائرة إجلاء من أمستردام “وصلت للتو إلى تل أبيب”.

وأشارت خالسيما في مؤتمر صحفي إلى “أن أشخاصا اعتدوا على مشجعي فريق مكابي تل أبيب قبل أن يفروا، وأن مثيري شغب على متن دراجات (سكوتر) لاحقوا الإسرائيليين”، وفق قولها.

وصباح الجمعة، أرسلت إسرائيل طائرتين إلى هولندا لإعادة مئات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بعد اشتباكات وقعت الليلة الماضية في شوارع أمستردام وصفها مسؤولون بأنها “معادية للسامية” رغم وجود أدلة على ترديد هؤلاء المشجعين شعارات استفزازية.

هتافات عنصرية ونابية ضد فلسطين والعرب

والخميس، اعتقلت الشرطة الهولندية 62 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق “مكابي تل أبيب” ضد العرب.

وذكرت الشرطة أن اعتقال الأشخاص جاء بتهم حيازة الألعاب النارية واستخدامها، والإخلال بالنظام العام.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه في أمستردام.

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن توترًا تصاعد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومتضامنين مع فلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

كما أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة تدخل شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد فيها بعض الأشخاص عبارات معادية لإسرائيل، لكن بعض اللقطات أظهرت أيضًا مشجعين إسرائيليين يرددون شعارات معادية للعرب قبل المباراة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام كانت مروعة ومؤشرًا على تزايد “معاداة السامية” في هولندا.

وقال سخوف للصحفيين على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست “أشعر بالخجل مما حدث في هولندا.. كانت ليلة مروعة”.