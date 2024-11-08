شهداء وجرحى في غزة جراء قصف إسرائيلي من الجو والبحر (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين في شاطئ بحر مدينة رفح.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف شاطئ النصيرات ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، في شمال القطاع.

وفي خان يونس، بجنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف من الاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 43 ألفًا و469 فلسطينيًّا، وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، في حين لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.