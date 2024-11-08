قصف 4 قواعد و3 مستوطنات و 8 تجمعات للاحتلال.. أبرز عمليات حزب الله يوم الجمعة (فيديو)

قال حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف بالصواريخ 4 قواعد لجيش الاحتلال و3 مستوطنات وسط وشمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف 8 تجمعات وتحركات لجنود الاحتلال جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الهجمات التي نفذها إلى 16.

وهذه أبرز العمليات التي نفذها الحزب وفقا لما جاء في سلسلة بيانات منفصلة نشرها عبر حسابه على منصة “تلغرام”.

قصف القواعد

استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب (وسط) بصلية من الصواريخ النوعية.

استهدف بصلية صاروخية نوعية “قاعدة ستيلا ماريس” البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية، وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة.

قصف مستوطنات وتحشدات جنود الاحتلال