قصف 4 قواعد و3 مستوطنات و 8 تجمعات للاحتلال.. أبرز عمليات حزب الله يوم الجمعة (فيديو)
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8/11/2024-|آخر تحديث: 8/11/202411:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف بالصواريخ 4 قواعد لجيش الاحتلال و3 مستوطنات وسط وشمالي إسرائيل.
وأضاف أنه استهدف 8 تجمعات وتحركات لجنود الاحتلال جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الهجمات التي نفذها إلى 16.
وهذه أبرز العمليات التي نفذها الحزب وفقا لما جاء في سلسلة بيانات منفصلة نشرها عبر حسابه على منصة “تلغرام”.
قصف القواعد
- استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب (وسط) بصلية من الصواريخ النوعية.
- استهدف بصلية صاروخية نوعية “قاعدة ستيلا ماريس” البحرية شمال غربي مدينة حيفا، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.
- استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية، وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة.
قصف مستوطنات وتحشدات جنود الاحتلال
- ذكر حزب الله أنه استهدف بصليات صاروخية 3 مستوطنات هي كريات شمونة (مرتين)، ويرؤون، ومرغليوت
- استهدف الحزب بصليات صاروخية 4 تجمعات لجنود الاحتلال بمستوطنات مسكاف عام، ومرغليوت، والمنارة، ودوفيف.
- استهدف الحزب تجمعين لقوات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس بسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة، وفي منطقة جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، محققا إصابات مؤكدة.
- الحزب قصف بصاروخ موجه جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.
- استهدف الحزب بصاروخ موجّه ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.
المصدر : الجزيرة مباشر