“مذبحة جديدة”.. الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بقتل 120 مدنيا في الهلالية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية مقتل 120 مدنيًا رميًا بالرصاص أو نتيجة للتسمم وضعف الرعاية الصحية في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة شرق السودان.

ووصفت الخارجية السودانية، في بيان، الخميس، الواقعة بـ”الـمذبحة الجديدة”، واتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذها.

وقالت الخارجية، إن قوات الدعم السريع تحتجز مئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال، “رهائن” في مواقع مختلفة بمدينة الهلالية شرقي الولاية.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع “ارتكبت مجازر” خلال الأسبوعين الماضيين في قرية السريحة شمال ولاية الجزيرة و58 قرية أخرى و6 مدن في شرق ولاية الجزيرة، “حيث قتلت خلالها مئات المدنيين في حملات انتقامية مروعة من الجنجويد على الأبرياء العزل بعد انشقاق عدد من قادة المليشيا وعناصرها”.

ونوهت الخارجية السودانية إلى أن “مذابح” الدعم السريع بولاية الجزيرة تتزامن مع حملة انتقامية ضد القرويين العزل في ولاية شمال دارفور غربي البلاد بعد فشل هجماتها على مدينة الفاشر حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.

وترى الوزارة، أن تصعيد الدعم السريع للانتهاكات ممنهج من أجل استدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان تحت ذريعة حماية المدنيين بما يمكن الدعم السريع من تجنب “الهزيمة” العسكرية والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها، وفقًا للبيان.