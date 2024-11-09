بعد حصار منزل.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال طوباس بالضفة (فيديو)

استُشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أدهم زايد عزت المصري، استشهد برصاص قوات الاحتلال، بعد أن حاصرت المنزل منذ فجر اليوم، ولا تزال تلك القوات تحتجز جثمانه.

وأصيب مواطن يبلغ من العمر 50 عاما بالرصاص الحي في الصدر، ونقل إلى المستشفى، ووصفت إصابته بأنها حرجة، وآخر يبلغ من العمر 49 عاما برضوض، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مشرف وليد أبو عرة (42 عاما) من داخل محطة بنزين في البلدة، ورضا عماد المصري عقب دهم منزله وتفتيشه.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال تذكار الشهيد المعتقل خالد الشاويش، خلال اقتحامها المستمر للبلدة.

وتسلّلت قوات خاصة إسرائيلية “مستعربون” إلى بلدة عقابا فجر اليوم، وحاصرت المنزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا صباح اليوم السبت، مدينة طوباس من الجهة الشمالية وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

👈الشــهيد أدهم المصري ارتقى برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في بلدة عقابا شمال طوباس، والاحتلال يحتجز جثمانه. pic.twitter.com/djkpopnoMv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 9, 2024

اعتقال امرأة

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، سعاد السلمان عودة، بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي من المدينة، واستجوابها بشأن شقيق زوجها المطارد.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن “أبو زكي فريج” في حارة النعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستجوبت ابنته وهي زوجة عبد عودة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل وائل الشيخ في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتخريب محتويات منزله وأخضعته لتحقيق ميداني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.