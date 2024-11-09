تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى في صور (فيديو)

تجددت غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة/فجر السبت، بعد إنذارات إسرائيلية للسكان بالإخلاء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مقاتلات حربية إسرائيلية، شنت 11 غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها 5 غارات على منطقة برج البراجنة، و4 غارات على منطقة حارة حريك، وغارة على منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية، وغارة بمحيط الجامعة.

وأتت الغارات بعد أقل من ساعة من إنذار وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مبانٍ في حارة حريك وبرج البراجنة بإخلاء منازلهم فورًا بزعم أنها تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ(حزب الله) سيقوم بقصفها.

ومنذ بداية التوغل البري الإسرائيلي في لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنذر جيش الاحتلال أكثر من مرة سكان مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها تمهيدًا لاستهدافها، بدعوى وجود مستودعات أسلحة لـ(حزب الله).

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

في السياق، ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور (جنوب)، الجمعة، إلى 6 شهداء و38 جريحا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية نقلًا عن مصدر طبي.

وأضاف المصدر أن عمليات رفع أنقاض المباني التي دمرتها الغارات لا تزال مستمرة وحصيلة الضحايا غير نهائية.

وأوضحت الوكالة أن الغارات تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة، وأنها استهدفت 3 مبان (لم توضح طبيعتها) في شارع صفي الدين ومنطقة نزلة جنبلاط، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمباني والشقق السكنية المجاورة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي والصليب الأحمر تعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات، وإخماد الحرائق الناتجة عن الهجمات.

كما أطلقت مستشفيات المدينة نداء عاجلًا للتبرع بالدم من الفئات جميعها نظرًا للعدد الكبير من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على صور، وفق المصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أسفرت إجمالا عن 3117 شهيدا و13 ألفا و888 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية.