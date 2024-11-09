ترامب يشرك إيلون ماسك في مكالمة تهنئة من زيلينسكي

ذكرت تقارير إعلامية أن إيلون ماسك شارك في مكالمة هاتفية هنأ فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وخلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة، أخبر ترامب زيلينسكي بأنه سيدعم أوكرانيا، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك إنه سيستمر في دعم البلاد بأقمار ستارلينك، وذلك حسبما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر لم يحددها.

ويملك ماسك شركة سبيس إكس، التي تقدم خدمات الاتصالات عبر شبكة أقمار ستارلينك الصناعية المهمة جدا لجهود الدفاع في أوكرانيا، لكن تصريحاته كانت تغضب كييف في بعض الأحيان منذ أن غزتها روسيا عام 2022.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن زيلينسكي كان يذكر لترامب مدى أهمية الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت أثناء الحرب عندما قال ترامب إن ماسك معه ووضع الملياردير على الخط.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وماسك كانا معا في مقر ترامب في مار آلاجو عندما جرت المكالمة.

دعم كبير

وكان ماسك قد قدم دعمه الحماسي لترامب، في الحملة الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وتعهد ترامب بتعيين ماسك على رأس مفوضية لتعزيز الكفاءة الحكومية، وخفض الإنفاق الفيدرالي الأمريكي.

وتبرع ماسك أيضا بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب في حملته الانتخابية عبر منظمته السياسية “America PAC”، وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.

وكان زيلينسكي من بين أوائل القادة الذين هنؤوا ترامب، الذي انتقد الدعم العسكري والمالي الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.