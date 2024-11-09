حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم السبت قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية”.

وأضاف البيان أن القصف جاء “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان اتجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا بالشمال.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس: إثر الإنذارات التي فعلت بين الساعة 09:26 و09:27 (07:26- 07:27 ت.غ) في الجليل الأعلى والخليج، تم رصد 5 صواريخ من لبنان، جرى اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن أحد الصواريخ سقط بمنطقة مفتوحة قرب كريات بياليك في منطقة خليج حيفا.

تفعيل صفارات الإنذار

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، تفعيل صفارات الإنذار في مدينة عكا وكفار مساريك والمنطقة الصناعية شاعر نعمان، إضافة إلى عين همفراتس وكريات بياليك بخليج حيفا، إثر رصد إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق السبت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، بإطلاق 5 صواريخ من لبنان اتجاه مدينة صفد بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل.

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي اعترض بعض الصواريخ، وإن بقيته سقطت في أماكن مفتوحة، دون وقوع إصابات.