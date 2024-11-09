غزة.. طفلة تستخدم حذاء من علب التونة بسبب منع الاحتلال دخول الأحذية (فيديو)

أظهرت لقطات مصوَّرة في قطاع غزة، طفلة فلسطينية تنتعل حذاءً من علب التونة الفارغة، بسبب ما تفرضه السلطات الإسرائيلية من قيود مشدَّدة على دخول البضائع بما فيها الأحذية والملابس إلى القطاع.

وأظهر المقطع المصوَّر طفلة فلسطينية وهي تسير في أحد شوارع قطاع غزة مرتدية ما يشبه الحذاء المصنوع من علب التونة، وسألها مصور المقطع عما ترتديه، فأجابت “شبشب”، وعندما سألها عن سبب عدم شرائها شبشبًا جديدًا، أجابت الطفلة بأنه “غالي”، ثم أشارت إلى أن شبشبها القديم قد “انقطع”.

وأوضحت الطفلة أنها صنعت الحذاء من علب التونة الفارغة، وقالت “قصيتها من جوّه، ثم ثقبتهم، وربطتهم من خيطان من خيطان”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، يعاني السكان هناك بشكل كبير، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلًا، إذ كان نحو ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وأدّت الحرب إلى تدمير مصانع الملابس والأحذية، مما دفع الكثيرين إلى بيع ملابسهم أو ارتداء الملابس والأحذية نفسها لأشهر طويلة.

ومع الحصار المشدَّد، اضطر السكان إلى النزوح مرات عدة، وترك ممتلكاتهم تحت وطأة القصف والدمار، ولم يبق أمامهم إلا التمسك بما لديهم من ملابس، بسبب منع دخول أي مساعدات أو احتياجات إلى القطاع.