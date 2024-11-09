رويترز عن مسؤول مطلع: قطر ستنسحب من الوساطة في مفاوضات غزة

قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى “تبدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل استعدادًا صادقًا للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف المسؤول أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها، مشيرًا إلى أن الدوحة قالت منذ البداية إنها “لا تستطيع القيام بالتوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتمامًا حقيقيًّا بإيجاد حل”.

وذكر المسؤول أن قطر خلصت أيضًا إلى أن المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة “لم يعد يؤدي الغرض منه”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 43 ألف شهيد، وتسببت في دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.