شهداء ومصابون إثر قصف استهدف خيمة للنازحين شرقي خان يونس (فيديو)

استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه تم نقل ضحايا القصف إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمنطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية أن نحو 40 شخصًا استشهدوا وأصيب العشرات في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، موضحة أن 24 منهم في شمالي القطاع.

واستشهد أكثر من 43 ألف شخص وأصيب نحو 103 آلاف خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقول السلطات في القطاع إن آلاف الضحايا لا يزالون تحت ركام المباني المدمرة، ولا يمكن الوصول إليها وانتشالهم.